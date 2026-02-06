„Tochter in Gewahrsam“: 10.000 € an Fake-Polizist

Auf den eigentlich schon berühmten „Polizeitrick“ fiel eine deutsche Seniorin (86) in Kitzbühel rein. In dem Glauben, ihre Tochter für eine Kaution aus dem Gefängnis bekommen zu können, ging sie zur Bank. Im Anschluss händigte sie die 10.000 Euro an den Täter aus.
Zu dem dreisten Betrug kam es am Freitag gegen 11 Uhr. Die Seniorin erhielt einen Anruf von einem unbekannten Täter. „Dieser erklärte dem Opfer, dass ihre Tochter bei einem Unfall mit dem Fahrrad eine schwangere Frau niedergefahren habe, die dadurch ihr Kind verloren hätte“, erklären die echten Beamten.
Von Täter fehlt jede Spur
Um die Tochter aus dem vermeintlichen „Gewahrsam“ freizubekommen, müsse die 86-Jährige eine Kaution von 10.000 Euro hinterlegen. „Der Täter behauptete, dass das Opfer das Geld nach den Ermittlungen wieder zurückbekommen würde.“
Die Frau ging zur Bank, behob das geforderte Geld und übergab es im Anschluss an den Täter. Von dem fehlt freilich jede Spur.
