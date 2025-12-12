Tirolerin (77) übergab Geld an falschen Polizisten

Eine 77-jährige Tirolerin wurde am Donnerstag Opfer eines sogenannten Schockanrufes. Ihr wurde per Telefon vorgegaukelt, dass ihre Tochter angeblich einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Wenig später übergab sie einem falschen Polizisten mehr als 10.000 Euro.
Gegen 18.30 Uhr klingelte bei der Frau aus dem Bezirk Schwaz das Telefon. Ein angeblicher Polizist behauptete, dass die Tochter der 77-Jährigen einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und eine Kaution zu bezahlen sei.
Fake-Polizist holte Geld ab
Die Tirolerin kam dem emotionalen Druck des Betrügers nach und sie übergab wenig später einem falschen Polizisten bei ihrer Wohnadresse einen fünfstelligen Eurobetrag in bar. Erst danach kontaktierte die Frau ihre Tochter, und der Betrug flog auf. Daraufhin erstattete sie Anzeige bei der Polizeiinspektion Strass im Zillertal.
