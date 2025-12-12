Tirolerin (77) übergab Geld an falschen Polizisten

Fake-Polizist holte Geld ab

Die Tirolerin kam dem emotionalen Druck des Betrügers nach und sie übergab wenig später einem falschen Polizisten bei ihrer Wohnadresse einen fünfstelligen Eurobetrag in bar. Erst danach kontaktierte die Frau ihre Tochter, und der Betrug flog auf. Daraufhin erstattete sie Anzeige bei der Polizeiinspektion Strass im Zillertal.