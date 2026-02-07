„Suma-Bertl“ machte alte Wracks zu Einsatzautos

In Baden trauern die Kameraden um Robert Sommer, der seit mehr als 40 Jahren aktives Feuerwehrmitglied gewesen ist. Vor allem nach Kriegsende war er sein handwerkliches Geschick gefragt.
Im heurigen Jahr feiert die Feuerwehr Baden-Leesdorf ihr 150-jähriges Jubiläum. Einer, der die Wehr viele Jahrzehnte lang mitgeprägt hat, kann aber leider nicht mehr dabei sein. Robert Sommer, den viele liebevoll „Suma-Bertl“ genannt haben, ist im 98. Lebensjahr verstorben.
Vom Roten Kreuz zur Feuerwehr
Der gelernte Schmiede- und Schlossermeister war – wie viele andere auch in dieser Zeit – über das Rote Kreuz 1947 bei der Feuerwehr aufgenommen worden. Während seiner Sanitäter-Tätigkeit merkte Sommer rasch, dass es der Feuerwehr kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs an Kraftfahrern mangelt. Er hatte jedoch, wie damals eher unüblich, schon im Alter von 19 Jahren den Führerschein in allen Klassen besessen. Und so hatte sich „Suma-Bertl“ entschlossen, der Feuerwehr beizutreten.
Zeit und Geschick
Als einer von nur drei Kameraden durfte er einen Lkw lenken, wodurch sich Sommer selbst immer wieder als „Chauffeur“ bezeichnete. Durch seine Selbstständigkeit konnte er nicht nur die nötige Zeit dafür aufbringen, auch sein Wissen und handwerkliches Geschick waren gefragt: Zusammen mit seinem Vater und einigen anderen Florianis hat er in vielen freiwilligen Stunden nach Kriegsende aus alten Wracks Einsatzfahrzeuge gebaut. „Wir trauern um einen pflichtbewussten Kameraden, dem wir ein ehrendes Andenken bewahren werden“, betonen seine Feuerwehr-Kameraden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.