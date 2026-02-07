„Suma-Bertl“ machte alte Wracks zu Einsatzautos

Zeit und Geschick

Als einer von nur drei Kameraden durfte er einen Lkw lenken, wodurch sich Sommer selbst immer wieder als „Chauffeur“ bezeichnete. Durch seine Selbstständigkeit konnte er nicht nur die nötige Zeit dafür aufbringen, auch sein Wissen und handwerkliches Geschick waren gefragt: Zusammen mit seinem Vater und einigen anderen Florianis hat er in vielen freiwilligen Stunden nach Kriegsende aus alten Wracks Einsatzfahrzeuge gebaut. „Wir trauern um einen pflichtbewussten Kameraden, dem wir ein ehrendes Andenken bewahren werden“, betonen seine Feuerwehr-Kameraden.