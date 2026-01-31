Fritz ist seit 80 Jahren stolzer Feuerwehrmann

Fritz Singer senior trat 1946 der Feuerwehr in Herzogenburg bei. Bis zum 92. Geburtstag rückte er noch aus. Für seine 80-jährige Mitgliedschaft wurde er nun geehrt – inklusive minutenlangem Applaus!
Das Jahr 1946 war für die Feuerwehren ein prägendes. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs stellten sich viele Wehren neu auf. Genau in diesem Jahr stellte auch der damals 18-jährige Fritz Singer senior seine Freizeit in den Dienst der guten Suche: Er trat der Feuerwehr Herzogenburg-Stadt im Bezirk St. Pölten bei. 80 Jahre später ist der mittlerweile 98-Jährige immer noch stolzes Mitglied – und genau für diese lange Dauer wurde Singer nun geehrt.
Langjähriger Kommandanten
Singer war nicht nur von Beginn an Vollblut-Floriani, er übernahm auch Verantwortung. 1965 wurde er zum 1. Kommandant-Stellvertreter und Unterabschnittskommandant gewählt – Ämter, die er bis zum Erreichen der Altersgrenze 1991 behielt. Auch im Reservestand half der Spenglermeister: Bis zum stolzen Alter von 92 Jahren rückte er noch aus.
Minutenlanger Applaus
Bei der Ehrung erhielt Singer senior minutenlangen Applaus – auch von seiner Verwandtschaft. Sohn Rudi war selbst Kommandant der Wehr, Sohn Fritz und Enkel Niklas sind ebenfalls Mitglieder. 95 Prozent der anwesenden Kameraden waren übrigens noch gar nicht auf der Welt, als Singer der FF beitrat...
