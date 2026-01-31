Fritz ist seit 80 Jahren stolzer Feuerwehrmann

Das Jahr 1946 war für die Feuerwehren ein prägendes. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs stellten sich viele Wehren neu auf. Genau in diesem Jahr stellte auch der damals 18-jährige Fritz Singer senior seine Freizeit in den Dienst der guten Suche: Er trat der Feuerwehr Herzogenburg-Stadt im Bezirk St. Pölten bei. 80 Jahre später ist der mittlerweile 98-Jährige immer noch stolzes Mitglied – und genau für diese lange Dauer wurde Singer nun geehrt.