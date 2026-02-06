Überraschter Minister|Kein Zurück zu Altgriechisch

Kein Zurück zu Altgriechisch. Denn das Abendland werde nicht untergehen, wenn ein paar Lateinstunden in der Oberstufe gekürzt werden. Das hatte sogar der ehemalige Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle, selbst ein Altphilologe, ähnlich formuliert: Latein, meinte er in einem Interview zur Debatte rund um „sein“ Fach, werde das Abendland nicht retten. Wiederkehr unterfüttert die Notwendigkeit der von ihm eingeleiteten Maßnahmen auch im „Krone“-Interview mit einem Verweis auf die 70-er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Es gebe jetzt eine dringend notwendige Aktualisierung aller Fächer und die Herausnahme nicht mehr notwendiger Inhalte. Wiederkehr wörtlich: „Zuletzt wurde in der Ära Kreisky eine große Reform umgesetzt. Damals fiel Altgriechisch als Pflichtfach. Heute würde das keiner mehr verpflichtend zurückwollen. Wir müssen den Mut haben, alte Themen zu reduzieren.“ Da hat er wohl recht!