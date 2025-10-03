52 Millionen Euro für die steirischen Kasernen

Zwölf neue Leonardo-Helikopter werden in Aigen stationiert, dafür wird im Areal kräftig investiert, etwa in ein neues Simulationsgebäude um 8,5 Millionen Euro. „Jedes Mal, wenn ich vor Ort bin, schaut es dort anders aus“, sagte vor Kurzem Militärkommandant Heinz Zöllner zur „Krone“. 200 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen, binnen weniger Wochen konnten die Stellen besetzt werden.