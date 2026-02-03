Vorteilswelt
Während Kinderkurs

Skilehrer (28) stürzte in Rinne – schwer verletzt

Tirol
03.02.2026 18:27
Symbolfoto
Symbolfoto(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Ein Skitag endete für einen 28-jährigen Skilehrer aus den Niederlanden am Dienstagvormittag im Tiroler Zillertal ungewöhnlich dramatisch: Der Mann stürzte im Skigebiet Spieljoch in eine Rinne und wurde schwer verletzt.

0 Kommentare

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 10 Uhr, als der Niederländer mit einer Kinderskigruppe auf der Talabfahrt unterwegs war. Laut Polizei fuhr ein Kind unglücklich auf die Skier des Mannes auf. Der 28‑Jährige drehte sich daraufhin um, um zu schauen, ob das Kind gestürzt war – in diesem Moment verlor er die Kontrolle über seinen Ski.

Verletzter wurde in Klinik geflogen
Dabei geriet der Skilehrer über den Pistenrand hinaus und stürzte in eine Rinne, die aufgrund der derzeitigen Bedingungen an vielen Stellen nur dünn mit Schnee bedeckt ist. Die Pistenrettung war schnell vor Ort und versorgte den Verletzten. Da die Verletzungen gravierend waren, wurde der 28‑Jährige mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.

Tirol

