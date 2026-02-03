Skilehrer (28) stürzte in Rinne – schwer verletzt

Verletzter wurde in Klinik geflogen

Dabei geriet der Skilehrer über den Pistenrand hinaus und stürzte in eine Rinne, die aufgrund der derzeitigen Bedingungen an vielen Stellen nur dünn mit Schnee bedeckt ist. Die Pistenrettung war schnell vor Ort und versorgte den Verletzten. Da die Verletzungen gravierend waren, wurde der 28‑Jährige mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.