120.000 Euro pro Jahr für Windräder in Obsteig

Agrar und Gemeinde können die im Raum stehenden Entschädigungszahlungen von mehr als 120.000 Euro pro Jahr auf 20 bis 30 Jahre zudem gut gebrauchen, stehen doch auf der Alm die Errichtung einer Kanalisation und der Wasserversorgung an. In Zeiten angespannter Gemeindefinanzen würden die Windräder natürlich finanzielle Freiräume schaffen. Zudem wurde seitens der Betreiber-Firma „ImWind“ Betroffenen angeboten, Mitglieder einer Bürgerenergiegemeinschaft zu werden und ab Inbetriebnahme am Simmering einen auf 20 Jahre garantierten Fixpreis für Ökostrom anzubieten. Am Mittwoch findet eine Versammlung dazu statt.