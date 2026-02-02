Hidden in a hole in the ground
Female corpse discovered on green space in Vienna
A horrific discovery was made on Sunday afternoon in Vienna's Favoriten district: a passerby discovered a female corpse on a green space. Foul play cannot be ruled out.
A man was walking his dog on Eibesbrunnergasse in Favoriten at around 3:30 p.m. on Sunday when he made the horrific discovery on a green space: the woman's body was in a small hole in the ground, covered and already largely skeletonized.
Foul play cannot be ruled out
The shocked man immediately called the emergency number. According to the current state of the investigation, the police cannot rule out foul play. The woman's identity is still unknown. According to information from the "Krone" newspaper, there is suspicion that the deceased may have been homeless.
A judicial autopsy has been requested. The Vienna State Criminal Investigation Office has taken over further investigations.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
