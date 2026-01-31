Wohnungsbrand forderte Verletzten und tote Katze

Tote Katze in Wohnung entdeckt

Der 55-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in die Klinik gebracht, konnte diese aber bereits wieder verlassen. Sein zwei Jahre älterer Mitbewohner erlitt laut Polizei hingegen eine schwere Rauchgasvergiftung und Verbrennungen am Bein. Eine Katze wurde leider nur mehr tot in der Wohnung aufgefunden.