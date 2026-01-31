Wohnungsbrand forderte Verletzten und tote Katze

Brandalarm am Samstagnachmittag mitten in Innsbruck in Tirol! In einer Wohnung brach aus bisher unbekannter Ursache ein Feuer aus. Zwei Bewohner (55 und 57 Jahre alt) mussten gerettet werden. Der 57-Jährige wurde laut Polizei schwer verletzt. Für eine Katze kam jede Hilfe zu spät.
Zum dramatischen Feuerwehreinsatz kam es Samstag gegen 14.20 Uhr in der Pradler Straße. Im zweiten Stock eines Mehrparteienhauses brach in einer Wohnung plötzlich ein Feuer aus. Sofort rückte die Berufsfeuerwehr der Tiroler Landeshauptstadt aus und brachte eine Person mit der Drehleiter, eine andere über das Stiegenhaus in Sicherheit.
Tote Katze in Wohnung entdeckt
Der 55-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in die Klinik gebracht, konnte diese aber bereits wieder verlassen. Sein zwei Jahre älterer Mitbewohner erlitt laut Polizei hingegen eine schwere Rauchgasvergiftung und Verbrennungen am Bein. Eine Katze wurde leider nur mehr tot in der Wohnung aufgefunden.
Suche nach der Brandursache
Wie es zum folgenschweren Brand kam, war vorerst noch unklar. Die Brandermittler haben mit der Suche nach der Ursache für das Feuer bereits begonnen. „Hinweise auf einen technischen Defekt oder eine vorsätzliche Brandstiftung liegen keine vor“, betont die Exekutive.
