Jagdhütte in Flammen: Jetzt ist Ursache klar

Zunächst rätselhaft war der Brand einer Jagdhütte zu Wochenbeginn in Roppen im Tiroler Oberland. Inmitten der Zerstörung konnten die Brandermittler der Polizei nun aber die Ursache klären.
„Als Brandursache konnte Glut eines zuvor in Betrieb genommenen Ofens festgestellt werden.Die genaue Schadenssumme ist derzeit unbekannt“, teilte die Polizei am Freitag nun mit. Mit Holz beheizte Öfen sind im Winter immer wieder für derartige Vorfälle auf Hütten verantwortlich.
Wenig Löschwasser war erschwerend
Wie berichtet musste die Feuerwehr mit Schneeketten zur Hütte in den Ötztaler Alpen auf 1200 Meter vordringen. Die Einsatzkräfte konnten deren weitgehende Zerstörung nicht mehr verhindern. Der Mangel von Löschwasser hatte den Einsatz erschwert.
