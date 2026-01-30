Jagdhütte in Flammen: Jetzt ist Ursache klar

Wenig Löschwasser war erschwerend

Wie berichtet musste die Feuerwehr mit Schneeketten zur Hütte in den Ötztaler Alpen auf 1200 Meter vordringen. Die Einsatzkräfte konnten deren weitgehende Zerstörung nicht mehr verhindern. Der Mangel von Löschwasser hatte den Einsatz erschwert.