Premier League
4-0 – Leaders Arsenal have little trouble against Leeds
League leaders Arsenal have made an impressive return to winning ways in the English Premier League. After three consecutive league games without a win, the Londoners won 4-0 (2-0) at Leeds United on Saturday, temporarily extending their lead over closest rivals Manchester City to seven points.
The Citizens are not in action until Sunday (5:30 p.m. CET) when they face Arsenal's local rivals Tottenham.
A header from Martin Zubimendi, an own goal by host keeper Karl Darlow after a corner from Noni Madueke (38th minute), and goals from Viktor Gyökeres (69th minute) and Gabriel Jesus (86th minute) sealed the deal in Leeds. Arsenal had finished the Champions League group stage with a perfect record of eight wins from eight games and in first place.
