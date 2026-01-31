E-Scooter-Fahrer nach Kollision mit Bus verletzt

Prädiabetes: Unbemerkter Killer lauert im Körper
Einen folgenschweren Zusammenstoß zwischen einem E-Scooter-Lenker und einem Bus gab es am Freitagabend im Gewerbegebiet Rossau in Innsbruck! Für den Lenker des Scooters endete der Zwischenfall mit schweren Kopfverletzungen.
Ereignet hatte sich der Vorfall gegen 18.45 Uhr im Gewerbegebiet Rossau in Innsbruck-Amras. Dort war ein 42-jähriger Busfahrer mit seinem Gefährt in der Valiergasse unterwegs.
Ein Einheimischer (40) fuhr mit seinem E-Scooter am Bus vorbei. Dabei kam es zu einer Kollision. Der 40-Jährige kam zu Sturz und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung in die Klinik eingeliefert.
Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Unfall gesehen haben, sich zu melden unter Tel.: 059133 7591
