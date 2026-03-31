Tränen zum 44er: Diese Promi-Freunde stehen zu ihr

Nur wenige Tage nach dem Erbstreit vor Gericht lässt sich Simone Lugner die Stimmung nicht verderben: Ihren 44. Geburtstag feierte sie im Beauty-Salon „Körperglanz & Shape-Line“, den sie übernommen hat – gemeinsam mit engen Freunden, die persönliche Einblicke in ihr Seelenleben geben.