Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

GUTEN MORGEN

Risikolose Wette | Zähne ausbeißen

Guten Morgen Newsletter
(Bild: Krone KREATIV/Christof Birbaumer, Stock Adobe)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

Risikolose Wette. Es kam, wie es zu erwarten war. Viel hätte man darauf risikolos wetten können: Wenn aus dem Bildungsministerium ein Vorschlag kommt, die Lehrpläne – wenn auch sachte – an die heutigen Zeiten anzupassen, dann wird es darauf ein lautes Echo von der Lehrervertretung geben. Ein lautes NEIN! Worum es geht? Beinahe egal, das Nein käme ohnehin bei jedem Vorschlag. Diesmal dreht es sich um über die „Krone“ bekannt gewordene Pläne des Bildungsministeriums, künftig die Schüler auch im Umgang mit der bereits allgegenwärtigen künstlichen Intelligenz vertraut zu machen. Neben KI-Schulung will man die Medienkompetenz der Schüler stärken und Demokratiekunde auf den Stundenplan setzen. Gut so!

0 Kommentare

Zähne ausbeißen. Beinahe revolutionär wird der Plan, wenn man hört, dass diese neuen, zeitgemäßen, enorm wichtigen Fächer nicht einfach auf die völlig überfrachteten Stundenpläne draufgepackt werden. Vielmehr soll auf der anderen Seite entrümpelt werden, etwa bei Latein, wo die Stunden reduziert werden sollen. Schülersprecher applaudieren, die Lehrervertreter nehmen ihre reform-offenen Kolleginnen und Kollegen in Geiselhaft und reagieren mit totaler Ablehnung. Der Plan sei „ein Anschlag auf das Gymnasium, auf die Allgemeinbildung“. Tja… Bildungspolitiker beklagen seit Jahrzehnten, dass hierzulande alle Kraft aufgewendet wird, um Reformen zu blockieren. Doch beim aktuellen Bildungsminister Wiederkehr könnten sich die Betonierer die Zähne ausbeißen.

Kommen Sie gut durch den Freitag!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Nachrichten

Haben Babler-Kritiker kalte Füße bekommen? Nach Doskozil und Ludwig kandidiert auch Hergovich ...
Gegenstimmen bleiben
Nächster Babler-Kritiker steigt aus Präsidium aus
Wir erleben einen regelrechten Boom der Selbstdiagnose. Zentraler Faktor dafür sind soziale ...
Psychologen warnen:
Gefährlicher Medizin-Trend in den sozialen Medien
Historischer Jubel: Henrik Kristoffersen gewann zum fünften Mal den Slalom-Klassiker auf der ...
Krone Plus Logo
Kommt Transfer-Hammer?
Kristoffersen könnte bald für Österreich siegen!
Von wegen unsichtbar: Der „Pinguin-Soldat“ konnte von einer Drohne leicht entdeckt werden.
Skurrile Tarnung
Russischer Soldat spaziert als „Pinguin“ an Front
Gold, Silber und – Kupfer. Das Material macht sich rar und trägt nun auch zum Investitionsrausch ...
Nach Gold und Silber
Nächstes Metall katapultiert sich auf Rekordkurse
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
139.060 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
124.233 mal gelesen
Alexis Pinturault
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
124.129 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Mehr Guten Morgen Newsletter
Abhängigkeit bleibt
Statt Gasausstieg ersetzt Europa Putin durch Trump
Gegenstimmen bleiben
Nächster Babler-Kritiker steigt aus Präsidium aus
„Nicht provokativ“
US-Sondergesandter: So könnte Grönland-Deal werden
„Das war sehr nett“
Trump: Putin stoppt Kiew-Angriffe für eine Woche
Korruptionsskandal
Gratis Luxus-Flüge: EU-Spitzenbeamter fliegt raus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf