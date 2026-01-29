Risikolose Wette | Zähne ausbeißen

Risikolose Wette. Es kam, wie es zu erwarten war. Viel hätte man darauf risikolos wetten können: Wenn aus dem Bildungsministerium ein Vorschlag kommt, die Lehrpläne – wenn auch sachte – an die heutigen Zeiten anzupassen, dann wird es darauf ein lautes Echo von der Lehrervertretung geben. Ein lautes NEIN! Worum es geht? Beinahe egal, das Nein käme ohnehin bei jedem Vorschlag. Diesmal dreht es sich um über die „Krone“ bekannt gewordene Pläne des Bildungsministeriums, künftig die Schüler auch im Umgang mit der bereits allgegenwärtigen künstlichen Intelligenz vertraut zu machen. Neben KI-Schulung will man die Medienkompetenz der Schüler stärken und Demokratiekunde auf den Stundenplan setzen. Gut so!