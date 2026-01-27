Paradiesvogel Pinheiro verzaubert die Skiwelt

Echte Hingucker gibt es im Sport immer wieder! Bei der Formel 1 etwa präsentiert sich Rekordweltmeister Lewis Hamilton regelmäßig in extravaganten Outfits und mit sündteurem Schmuck. Der spanische Fußballer Hector Bellerin, der bereits für Barcelona und Arsenal kickte und aktuell bei Betis Sevilla unter Vertrag steht, zieht mit seinem kuriosen wie auch aufsehenerregenden Style oftmals die Blicke auf sich – 2019 lief er in Paris sogar für Louis Vuitton über den Laufsteg. Und die bunten Frisuren vom ehemaligen amerikanischen Basketballstar Dennis Rodman sind genauso Kult wie sein Hang zu einer ausgefallenen Garderobe. Dieses Trio ist ein Beispiel für den Kampf gegen alte Traditionen...