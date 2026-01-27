Paradiesvogel Pinheiro verzaubert die Skiwelt

Publikumsliebling Lucas Pinheiro Braathen ist neben seiner sportlichen Leistung vor allem auch für seine extravaganten Outfits bekannt. Damit möchte er Statements gegen alte Traditionen setzen und anderen Mut machen. Ob er heute am Abend beim Riesenslalom in Schladming für Aufsehen sorgt?
Echte Hingucker gibt es im Sport immer wieder! Bei der Formel 1 etwa präsentiert sich Rekordweltmeister Lewis Hamilton regelmäßig in extravaganten Outfits und mit sündteurem Schmuck. Der spanische Fußballer Hector Bellerin, der bereits für Barcelona und Arsenal kickte und aktuell bei Betis Sevilla unter Vertrag steht, zieht mit seinem kuriosen wie auch aufsehenerregenden Style oftmals die Blicke auf sich – 2019 lief er in Paris sogar für Louis Vuitton über den Laufsteg. Und die bunten Frisuren vom ehemaligen amerikanischen Basketballstar Dennis Rodman sind genauso Kult wie sein Hang zu einer ausgefallenen Garderobe. Dieses Trio ist ein Beispiel für den Kampf gegen alte Traditionen...
Traditionelle Vorstellungen aufbrechen
Seit wenigen Jahren hat ja auch der Ski-Zirkus einen, im positiven Sinne, Paradiesvogel – Lucas Pinheiro Braathen. Bis Oktober 2023 fuhr der heute 25-Jährige für Norwegen, gewann die Kristallkugel im Slalom. Ehe er nach einem Streit über Vermarktungsrechte mit dem Verband sein Karriereende verkündete. Nur um ein Jahr später für Brasilien, das Heimatland seiner Mutter, wieder am Start zu stehen.
Braathen will nicht Erwartungen anderer erfüllen, sondern nach seiner eigenen Vorstellung leben. Das zeigt er mit lackierten Fingernägeln genauso wie mit schrillen Outfits in sozialen Netzwerken oder bei Terminen – als Ausdruck seiner Persönlichkeit.
Wofür er viel Unterstützung bekommt. Aber auch Kritik und Beleidigungen erntet er deswegen – was ihn aber völlig kalt lässt, weil diese Menschen ihn nicht persönlich kennen würden. Diese Resonanz bestärkt ihn sogar. „Das bin ich und wenn es jemandem nicht gefällt, ist das deren Problem!“, sagte er einmal im Watson-Interview. „Wenn mein Style manche stört, freut mich das.“ Braathen will veraltete, traditionelle Vorstellungen im Ski-Zirkus aufbrechen. Und anderen gleichzeitig Mut machen, sie selbst zu sein.
Nicht umsonst ist der sympathische Brasilo-Norweger daher einer der großen Publikumslieblinge. Weil er immer authentisch bleibt. Und mit Aktionen wie Auftritten als DJ, als Laufsteg-Model oder dem spontanen Tanz am Montag auf der Bühne bei der Startnummernauslosung in die Herzen seiner Fans „carvt“.
