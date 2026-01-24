Wie würden Sie das Klima retten?

Allein 2025 wurden in Österreich 60.651 neue E-Autos zugelassen. Das sind über 21 Prozent aller Neuwagen. Das Land habe laut Umweltminister Totschnig beim Klimaschutz viel erreicht – vom Wasserkraft-Ausbau bis zur E-Mobilität.

Greenpeace warnt jedoch, dass die Treibhausgasemissionen 2025 erstmals EU-Grenzwerte überschritten hätten und fordert deshalb ein verbindliches Klimagesetz, den konsequenten Ausstieg aus Öl und Gas sowie das Ende klimaschädlicher Subventionen wie dem Dienstwagenprivileg.