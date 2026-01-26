Vorteilswelt
Nächster Rückschlag

Die Diagnose ist da: Streif-Opfer schwer verletzt

Ski Alpin
26.01.2026 14:31
Marco Kohler verletzte sich auf der Streif schwer.
Marco Kohler verletzte sich auf der Streif schwer.(Bild: GEPA)
Porträt von Mario Drexler
Von Mario Drexler

Er kann einem richtig leidtun! Der Schweizer Marco Kohler, der in seiner Ski-Karriere immer wieder vom Verletzungspech verfolgt war, muss den nächsten herben Rückschlag hinnehmen: Bei der legendären Abfahrt auf der Streif riss sich der 28-Jährige das Kreuzband.

0 Kommentare

Mit Startnummer 26 hatte Marco Kohler am Samstag noch einmal für mächtig Aufsehen gesorgt: Bei der vorletzten Zwischenzeit lag er nur sechs Zehntel hinter der Bestzeit von Sieger Giovanni Franzoni (ITA), er war am Weg zu einer Topplatzierung.

Doch die Hausbergkante wurde dem Schweizer Speed-Spezialisten zum Verhängnis, nach einem Fehler schied er aus. Kohler fuhr noch selbst ins Ziel, griff sich aber sofort ans Knie. Mit schmerzverzerrtem Gesicht saß er im Schnee. Bilder, die große Sorgen bereiteten.

Marco Kohler griff sich im Ziel sofort ans Knie.
Marco Kohler griff sich im Ziel sofort ans Knie.(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Riss des vorderen Kreuzbandes
Und die Befürchtungen haben sich bewahrheitet: Untersuchungen in der Hirslanden Klinik in Zürich haben einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie ergeben, teilt der Schweizer Skiverband am Montag mit. Kurz vor Olympia muss Kohler einmal mehr unters Messer.

Aufgeben? Fehlanzeige!
„Diese Diagnose zu erhalten, trifft mich hart – mental und emotional“, schreibt Kohler, der in den letzten sechs Jahren bereits zwei schwere Knieverletzungen erlitten hatte, in den sozialen Medien. „Der Weg zurück wird kein leichter sein, aber Aufgeben war noch nie eine Option!“

