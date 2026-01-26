Titelverteidigerin im Achtelfinale ausgeschieden

Die 30-Jährige aus den USA verlor in Melbourne gegen ihre Landsfrau und Freundin Jessica Pegula mit 3:6,4:6. Im vergangenen Jahr hatte Keys im Endspiel überraschend gegen Aryna Sabalenka aus Belarus gewonnen und ihren ersten Grand-Slam-Titel gefeiert. Gegen Pegula leistete sich Keys aber zu viele Fehler und fand nie ihren Rhythmus.