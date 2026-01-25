ÖSV-Dame: „Da weißt du, dass der Hut brennt“

Der erste Durchgang des Damen-Slaloms in Spindlermühle verlief für die Österreicherinnen überhaupt nicht nach Wunsch. Katharina Truppe sprach nach ihrem Lauf im Zielraum Klartext. Währendessen steht Mikaela Shiffrin kurz vor ihrer nächsten kleinen Kristallkugel.
Die „Krone“ berichtet aus Spindlermühle
„Ich habe echt schlecht angefangen.“ Katharina Truppe sparte nach dem ersten Durchgang nicht mit Selbstkritik. Schon das dritte Tor berührte sie beim Slalom in Spindlermühle nicht. „Dann weißt du, dass der Hut brennt“, sagte die Kärntnerin, die mit einem Rückstand von 2,04 Sekunden („Das wundert mich überhaupt nicht“) auf die Halbzeit-Führende Mikaela Shiffrin abschwang. Die Devise für den zweiten Lauf? „Volle Attacke. Ich habe nichts zu verlieren!“ Auf die zweitplatzierte Wendy Holdener aus der Schweiz fehlen 78 Hundertstel.
Teamkollegin nach Sturz zur Abklärung ins Spital
Katharina Huber, vor rund zwei Wochen noch Zehnte in Flachau, riss gleich 2,62 Sekunden auf die führende US-Amerikanerin auf. „Der Rückstand hat mich schon überrascht, weil ich mich nicht sooo schlecht gefühlt habe“, sagte die 30-Jährige. „Ich bin den Steilhang ein bissl zu sauber gefahren und habe den Ski nicht laufen gelassen.“ Leider nicht rennmäßig ins Ziel kam Lisa Hörhager. Die Tirolerin stürzte und klagte danach über Schmerzen im Hüftbereich und im Bereich des Syndesmosebands. Die 24-Jährige wurde zur näheren Abklärung ins nächste Krankenhaus gebracht. Das Sprunggelenk hatte sich Hörhager am Tag vor Weihnachten beim Training in St. Michael zugezogen.
Kristallkugel für Shiffrin nur mehr Formsache
Bereits angesprochene Shiffrin überstrahlte einmal mehr alles. Die beste Skifahrerin aller Zeiten greift heute auch nach der kleinen Kristallkugel im Slalom. Bei 268 Punkten Vorsprung auf Camille Rast und zwei verbleibenden Rennen ist der nächste Triumph eigentlich nur mehr Formsache. Zur Verdeutlichung: Shiffrin müsste ausfallen und Rast schlechtestenfalls Zweite werden, damit es noch eine theoretische Chance auf eine andere Siegerin gibt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.