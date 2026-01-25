Vorteilswelt
Verpatzter erster Lauf

ÖSV-Dame: „Da weißt du, dass der Hut brennt“

Ski Alpin
25.01.2026 10:57
Katharina Truppe riss ordentlich Rückstand auf die Führende Mikaela Shiffrin auf.
Katharina Truppe riss ordentlich Rückstand auf die Führende Mikaela Shiffrin auf.(Bild: GEPA)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Der erste Durchgang des Damen-Slaloms in Spindlermühle verlief für die Österreicherinnen überhaupt nicht nach Wunsch. Katharina Truppe sprach nach ihrem Lauf im Zielraum Klartext. Währendessen steht Mikaela Shiffrin kurz vor ihrer nächsten kleinen Kristallkugel. 

Die „Krone“ berichtet aus Spindlermühle

„Ich habe echt schlecht angefangen.“ Katharina Truppe sparte nach dem ersten Durchgang nicht mit Selbstkritik. Schon das dritte Tor berührte sie beim Slalom in Spindlermühle nicht. „Dann weißt du, dass der Hut brennt“, sagte die Kärntnerin, die mit einem Rückstand von 2,04 Sekunden („Das wundert mich überhaupt nicht“) auf die Halbzeit-Führende Mikaela Shiffrin abschwang. Die Devise für den zweiten Lauf? „Volle Attacke. Ich habe nichts zu verlieren!“ Auf die zweitplatzierte Wendy Holdener aus der Schweiz fehlen 78 Hundertstel. 

Katharina Huber bei ihrem ersten Lauf.
Katharina Huber bei ihrem ersten Lauf.(Bild: AFP/MICHAL CIZEK)

Teamkollegin nach Sturz zur Abklärung ins Spital
Katharina Huber, vor rund zwei Wochen noch Zehnte in Flachau, riss gleich 2,62 Sekunden auf die führende US-Amerikanerin auf. „Der Rückstand hat mich schon überrascht, weil ich mich nicht sooo schlecht gefühlt habe“, sagte die 30-Jährige. „Ich bin den Steilhang ein bissl zu sauber gefahren und habe den Ski nicht laufen gelassen.“ Leider nicht rennmäßig ins Ziel kam Lisa Hörhager. Die Tirolerin stürzte und klagte danach über Schmerzen im Hüftbereich und im Bereich des Syndesmosebands. Die 24-Jährige wurde zur näheren Abklärung ins nächste Krankenhaus gebracht. Das Sprunggelenk hatte sich Hörhager am Tag vor Weihnachten beim Training in St. Michael zugezogen. 

Lesen Sie auch:
Fahren bald wieder gegeneinander: Mikaela Shiffrin und Petra Vlhova (re.). 
Spindlermühle-Rennen
Shiffrin als Thema Nummer eins, Update zu Vlhova
24.01.2026

Kristallkugel für Shiffrin nur mehr Formsache
Bereits angesprochene Shiffrin überstrahlte einmal mehr alles. Die beste Skifahrerin aller Zeiten greift heute auch nach der kleinen Kristallkugel im Slalom. Bei 268 Punkten Vorsprung auf Camille Rast und zwei verbleibenden Rennen ist der nächste Triumph eigentlich nur mehr Formsache. Zur Verdeutlichung: Shiffrin müsste ausfallen und Rast schlechtestenfalls Zweite werden, damit es noch eine theoretische Chance auf eine andere Siegerin gibt. 

