ÖSV-Dame: „Da weißt du, dass der Hut brennt“

Teamkollegin nach Sturz zur Abklärung ins Spital

Katharina Huber, vor rund zwei Wochen noch Zehnte in Flachau, riss gleich 2,62 Sekunden auf die führende US-Amerikanerin auf. „Der Rückstand hat mich schon überrascht, weil ich mich nicht sooo schlecht gefühlt habe“, sagte die 30-Jährige. „Ich bin den Steilhang ein bissl zu sauber gefahren und habe den Ski nicht laufen gelassen.“ Leider nicht rennmäßig ins Ziel kam Lisa Hörhager. Die Tirolerin stürzte und klagte danach über Schmerzen im Hüftbereich und im Bereich des Syndesmosebands. Die 24-Jährige wurde zur näheren Abklärung ins nächste Krankenhaus gebracht. Das Sprunggelenk hatte sich Hörhager am Tag vor Weihnachten beim Training in St. Michael zugezogen.