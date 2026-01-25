TV-Star Seebacher packt in Schladming mit an

Schauspieler Ferdinand Seebacher ist bei den Rennen auf der Planai auf und neben der Piste im Einsatz. Auch mit anderen Nebenjobs unterstreicht der TV-Star seine Bodenständigkeit.
Schauspieler Ferdinand Seebacher spielt bei den Skirennen auf der Planai eine (Haupt-)Rolle. Statt Drehbuch und Maske gibt es einen vollen Dienstplan und Arbeitshandschuhen für den gebürtigen Schladminger, der von Geburt an Mitglied beim Wintersportsportverein ist. Diese Verbundenheit lebt der 36-Jährige mit einer Selbstverständlichkeit, die man in der schillernden Schauspielwelt nicht oft findet.
„Mir ist der Zusammenhalt im Verein und mit den Leuten in der Heimat sehr wichtig. Darum bedeutet es mir sehr viel, dass ich jedes Jahr mithelfen kann“, unterstreicht Seebacher seine ehrenamtliche Tätigkeit und den klaren Auftrag an die Agentur. „Hollywood muss warten, wenn Schladming ruft“. Er packt dort an, wo es nötig ist: auf der Piste, im Start- und Zielbereich, beim Auf- und Abbau.
Rennleiter beim Charity-Race
Auch beim Charity-Rennen am Montag übernimmt er Verantwortung, fungiert als Rennleiter und ködert Prominente für den guten Zweck. „Melissa Naschenweng habe ich beim gemeinsamen Dreh für Schladming festnageln können.“ Mit Valerie Huber, Maximilian Brückner und ORF-General Roland Weissmann geht das Kommissar-Rex-Team an den Start.
Mit der Kultserie streckt der langjährige TV-Bergretter seine Fühler weiter ins internationale Schauspielgeschäft aus – büffelt seit vier Jahren Italienisch, will neue Chancen nutzen, um sich bewusst vom Herzschmerz-Image zu lösen. „Ich bin mehr Schwiegermutters Liebling, der Liebhaber und der Retter in der Not. Die mir zugetragenen Rollen spiele ich gerne, aber ich würde auch gern eine andere Richtung einschlagen.“
Ein TV-Star, der auch zupacken kann und will
Rollen fernab der Alpenidylle, die düster und kantiger sind und überraschen. Als einer, der von der Theaterbühne kommt, liebäugelt Seebacher mit dem „Jedermann“! „Allein vom Alter her würde es bald passen“. Doch die Schauspielerei ist kein sicherer Job. „Es ist schwer ins Geschäft zu kommen, aber noch schwieriger, drinnen zubleiben“.
Und so hält er sich Alternativen warm. „Ich habe immer gerne zugepackt und gearbeitet. Meine Interessen sind breit gestreut, ich stelle mich auch auf den Bau“, sagt der Ennstaler, der neben „Kommissar-Rex“-Drehs für ein Technik-Büro gearbeitet hat. „Im Homeoffice habe ich den Glasfaserausbau in der Steiermark geplant“. Es ist diese Bodenständigkeit, die Ferdi Seebacher auszeichnet.
