TV-Star Seebacher packt in Schladming mit an

„Mir ist der Zusammenhalt im Verein und mit den Leuten in der Heimat sehr wichtig. Darum bedeutet es mir sehr viel, dass ich jedes Jahr mithelfen kann“, unterstreicht Seebacher seine ehrenamtliche Tätigkeit und den klaren Auftrag an die Agentur. „Hollywood muss warten, wenn Schladming ruft“. Er packt dort an, wo es nötig ist: auf der Piste, im Start- und Zielbereich, beim Auf- und Abbau.