„Ich bin fit, gesund und noch voller Tatendrang!“

Harter Wahlkampf

Ob diese fünfte Gemeinderatswahl, die er als Frontmann der SPÖ schlägt, seine letzte sein werde? Der Stadtchef, der dem nächst seinen 60. Geburtstag feiert, verrät dazu nur so viel: „Ich bin fit, gesund und voller Tatendrang.“ Und mit einem Lächeln auf den Lippen: „Ich bin sicher noch kein Pensionist.“ Dass er der Gejagte ist, dem alle Mitbewerber die absolute Mehrheit abknöpfen wollen, ist für Stalder geradezu Routine. Immerhin ist er zum fünften Mal in dieser Situation. Und dennoch ist es diesmal anders: „Das politische Leben spitzt sich zu. Das Dirty Campaigning hat ´sich verstärkt“, zieht er Bilanz über den Wahlkampf.