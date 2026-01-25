„Ach Gott, noch einmal!“ ORF überrascht Experten

„Wir sind unterwegs in geheimer Mission“, sagte Kommentatorin Alina Zellhofer in die Kamera. Mit dabei war Benjamin Raich, der wie Sykora in der Gamsstadt als Experte im Einsatz war. Letzterer saß in der Pause zwischen den Durchgängen im Studio und dachte, dass er den Lauf von Loic Meillard, der Führende nach dem ersten Durchgang, analysiert. „In Wahrheit überraschen wir ihn aber mit seinem Sieg aus dem Jahr 1996. Das Jubiläum muss gebührend gefeiert werden“, so Zellhofer.