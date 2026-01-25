„Ach Gott, noch einmal!“ ORF überrascht Experten

30 Jahre ist es her, als Thomas Sykora in Kitzbühel zu seinem ersten Slalom-Sieg gerast war. Vom ORF wurde der TV-Experte am Sonntag mit einer Torte überrascht.
„Wir sind unterwegs in geheimer Mission“, sagte Kommentatorin Alina Zellhofer in die Kamera. Mit dabei war Benjamin Raich, der wie Sykora in der Gamsstadt als Experte im Einsatz war. Letzterer saß in der Pause zwischen den Durchgängen im Studio und dachte, dass er den Lauf von Loic Meillard, der Führende nach dem ersten Durchgang, analysiert. „In Wahrheit überraschen wir ihn aber mit seinem Sieg aus dem Jahr 1996. Das Jubiläum muss gebührend gefeiert werden“, so Zellhofer.
Statt des Laufs von Meillard spielte die Regie bei Skyoras Analyse aber den Siegeslauf des 57-Jährigen von 1996 ein. „Okay“, lacht Sykora, als plötzlich Zellhofer und Raich mit der Torte hineinspazieren. Zur Freude von Sykora: „Ach Gott, noch einmal. Danke! 30 Jahre her, ein Wahnsinn!“ Überraschung gelungen!
Zweifacher Kitzbühel-Sieger
1996 und 1998 stand Sykora mit der goldenen Gamstrophäe auf dem Siegertreppchen. Damit feierte er sowohl den ersten als auch den letzten Sieg seiner Karriere in Kitzbühel.
