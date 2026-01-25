Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Es wird milder

„Eiszeit“ vorbei, aber einmal mehr Rutschgefahr

Österreich
25.01.2026 13:10
Zur Wochenmitte steigt wieder die Glatteisgefahr.
Zur Wochenmitte steigt wieder die Glatteisgefahr.(Bild: Imre Antal)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die „Eiszeit“ in Österreich ist offenbar vorbei – zumindest vorerst. Denn die neue Woche bringt laut Prognose mildere Temperaturen. Die Sonne lässt sich wieder öfter blicken. Allerdings steigt zur Wochenmitte einmal mehr die Glatteisgefahr.

0 Kommentare

Am Beginn der Arbeitswoche am Montag ist es laut Prognose von Geosphere Austria verbreitet stark bewölkt. Am Nachmittag klingen aber die restlichen Niederschläge ab, außer im Norden lockern die Wolken auf. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus westlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen umspannen minus acht bis null Grad, die Tageshöchsttemperaturen plus zwei bis sechs Grad.

Am Dienstag befindet sich Österreich unter Zwischenhocheinfluss. Verbreitet gibt es von der Früh weg Sonnenschein, nur lokal halten sich Nebel oder Hochnebelfelder. Aus dem Westen kommen im Tagesverlauf aber die nächsten dichten Wolken einer Störungszone auf. Dabei bleibt es aber vorerst noch trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Süden. Frühtemperaturen liegen bei minus neun bis plus ein Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei drei bis sieben Grad, mit Föhn etwas mehr.

Mit südlicher Höhenströmung stauen sich am Mittwoch an der Alpensüdseite die Wolken und hier regnet oder schneit es bereits ab der Früh und im Tagesverlauf immer häufiger und kräftiger. Die Schneefallgrenze liegt hier zwischen 800 und 1000 Meter Seehöhe, in tiefen Lagen ist auch Glatteisbildung möglich. Überall sonst scheint zunächst noch etwas die Sonne, über den Niederungen im Norden und Osten liegen aber einige Nebel- und Hochnebelfelder. Im Tagesverlauf ziehen von Süden her dann aber immer mehr Wolkenfelder auf und spätestens ab den Abendstunden breiten sich die Niederschläge dann auf viele Regionen aus. Im Bergland bläst teils kräftiger Südföhn, der nachmittags aber nachlässt, in den Niederungen bläst teils mäßiger Ost- bis Südostwind. Frühtemperaturen erreichen minus acht bis plus zwei Grad, die Tageshöchsttemperaturen je nach Nebel, Sonne oder Wind null bis acht Grad.

Österreich
Symbol bedeckt
-2° / 0°
6 km/h
00:19 h
45 %
Symbol leichter Regen
-0° / 3°
12 km/h
00:05 h
65 %
Symbol wolkig
1° / 6°
5 km/h
05:01 h
50 %
Symbol heiter
2° / 6°
6 km/h
08:07 h
20 %
Symbol bedeckt
0° / 4°
7 km/h
01:33 h
60 %
Symbol leichter Regen
2° / 3°
11 km/h
00:03 h
85 %
Symbol bedeckt
0° / 5°
4 km/h
01:03 h
45 %
Symbol bedeckt
0° / 5°
16 km/h
00:12 h
10 %
Symbol Nebel
1° / 2°
5 km/h
00:01 h
40 %
Symbol bedeckt
1° / 5°
11 km/h
00:01 h
40 %
Wien
Symbol bedeckt
-3° / -1°
7 km/h
00:01 h
45 %
Symbol bedeckt
-1° / 2°
10 km/h
00:09 h
50 %
Symbol wolkig
-1° / 7°
13 km/h
05:26 h
50 %
Symbol heiter
0° / 6°
7 km/h
07:56 h
25 %
Symbol bedeckt
-2° / 2°
13 km/h
01:10 h
55 %
Symbol Schneeregen
1° / 2°
18 km/h
00:00 h
75 %
Symbol stark bewölkt
-0° / 5°
8 km/h
04:41 h
40 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 5°
14 km/h
04:17 h
10 %
Symbol Nebel
1° / 5°
13 km/h
00:58 h
40 %
Symbol bedeckt
1° / 4°
13 km/h
00:02 h
35 %
St. Pölten
Symbol bedeckt
-3° / -1°
5 km/h
00:00 h
45 %
Symbol leichter Regen
-1° / 2°
13 km/h
00:02 h
70 %
Symbol stark bewölkt
0° / 6°
5 km/h
04:13 h
50 %
Symbol heiter
-1° / 6°
9 km/h
07:58 h
15 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 6°
8 km/h
02:43 h
60 %
Symbol leichter Regen
2° / 3°
9 km/h
00:08 h
85 %
Symbol bedeckt
0° / 5°
5 km/h
00:19 h
45 %
Symbol bedeckt
-1° / 5°
18 km/h
00:12 h
10 %
Symbol Nebel
1° / 2°
5 km/h
00:01 h
45 %
Symbol bedeckt
1° / 6°
11 km/h
00:01 h
40 %
Eisenstadt
Symbol bedeckt
-5° / -1°
8 km/h
00:03 h
50 %
Symbol bedeckt
-3° / 3°
9 km/h
00:45 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 4°
3 km/h
03:16 h
50 %
Symbol heiter
-1° / 5°
5 km/h
07:02 h
35 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 3°
8 km/h
03:17 h
55 %
Symbol Schneeregen
1° / 4°
6 km/h
00:16 h
75 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 5°
3 km/h
01:54 h
40 %
Symbol heiter
-2° / 8°
9 km/h
08:15 h
15 %
Symbol Nebel
-1° / 1°
5 km/h
00:07 h
35 %
Symbol bedeckt
0° / 2°
4 km/h
00:10 h
40 %
Linz
Symbol Schneefall
-6° / 2°
1 km/h
00:02 h
55 %
Symbol Schneeregen
0° / 1°
4 km/h
00:07 h
70 %
Symbol wolkig
-2° / 5°
3 km/h
05:12 h
50 %
Symbol heiter
-4° / 5°
3 km/h
06:54 h
10 %
Symbol bedeckt
-2° / 5°
2 km/h
00:23 h
60 %
Symbol leichter Regen
2° / 4°
4 km/h
00:04 h
65 %
Symbol wolkig
-2° / 5°
3 km/h
06:52 h
40 %
Symbol wolkig
-3° / 4°
4 km/h
06:26 h
35 %
Symbol Nieseln
1° / 4°
3 km/h
00:07 h
50 %
Symbol bedeckt
-1° / 7°
4 km/h
00:00 h
40 %
Graz
Symbol Schneefall
-7° / -0°
5 km/h
00:03 h
60 %
Symbol starker Schneefall
-2° / 1°
5 km/h
00:14 h
70 %
Symbol wolkig
-1° / 2°
4 km/h
05:32 h
50 %
Symbol wolkig
-5° / 2°
5 km/h
05:12 h
20 %
Symbol Schneefall
-2° / 1°
4 km/h
00:34 h
80 %
Symbol Schneeregen
1° / 3°
4 km/h
00:34 h
65 %
Symbol stark bewölkt
-4° / 4°
4 km/h
02:38 h
40 %
Symbol heiter
-4° / 2°
4 km/h
07:15 h
45 %
Symbol bedeckt
0° / 3°
4 km/h
01:29 h
50 %
Symbol bedeckt
-5° / 2°
5 km/h
00:52 h
40 %
Klagenfurt
Symbol bedeckt
-8° / -1°
4 km/h
00:00 h
50 %
Symbol bedeckt
-5° / -1°
6 km/h
00:37 h
55 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 4°
9 km/h
03:25 h
55 %
Symbol wolkig
-3° / 4°
7 km/h
05:18 h
40 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 5°
7 km/h
01:52 h
60 %
Symbol Schneeregen
1° / 4°
8 km/h
00:54 h
65 %
Symbol stark bewölkt
-4° / 6°
9 km/h
02:26 h
35 %
Symbol heiter
-2° / 7°
12 km/h
08:37 h
30 %
Symbol stark bewölkt
-5° / 4°
15 km/h
01:42 h
55 %
Symbol bedeckt
-1° / 3°
8 km/h
00:08 h
45 %
Salzburg
Symbol stark bewölkt
-1° / 5°
9 km/h
01:59 h
50 %
Symbol Schneefall
-3° / 3°
3 km/h
00:02 h
70 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 5°
6 km/h
03:16 h
50 %
Symbol wolkig
-5° / 6°
20 km/h
05:03 h
45 %
Symbol bedeckt
1° / 7°
17 km/h
01:31 h
65 %
Symbol stark bewölkt
1° / 5°
5 km/h
03:57 h
65 %
Symbol stark bewölkt
-5° / 7°
8 km/h
02:52 h
45 %
Symbol wolkig
-5° / 8°
24 km/h
05:25 h
45 %
Symbol bedeckt
-6° / 4°
10 km/h
00:40 h
60 %
Symbol Schneefall
-2° / 5°
8 km/h
01:03 h
55 %
Innsbruck
Symbol stark bewölkt
-2° / 4°
5 km/h
02:40 h
50 %
Symbol Schneefall
-1° / 1°
6 km/h
00:00 h
65 %
Symbol Schneeregen
0° / 3°
14 km/h
00:25 h
70 %
Symbol stark bewölkt
-3° / 5°
7 km/h
02:24 h
50 %
Symbol Schneefall
0° / 2°
10 km/h
00:06 h
70 %
Symbol wolkig
1° / 4°
7 km/h
05:49 h
55 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 4°
14 km/h
01:27 h
50 %
Symbol wolkig
-3° / 4°
9 km/h
04:36 h
45 %
Symbol Schneefall
0° / 2°
11 km/h
00:01 h
70 %
Symbol wolkig
-1° / 3°
11 km/h
05:47 h
55 %
Bregenz
Wetterdaten:

Im Westen lockern am Donnerstag Restwolken bald auf und es setzt sich die Sonne durch. Überall regnet und schneit es zunächst noch recht verbreitet, die Schneefallgrenze liegt dabei zwischen 300 und 800 Meter Seehöhe. Im Tagesverlauf bessert sich das Wetter von Westen her aber tendenziell, trüb und nass bleibt es aber ganz im Osten. Der Wind weht meist nur schwach, nur im Osten frischt teils mäßiger Westwind auf. Frühtemperaturen: minus drei bis plus zwei Grad, Tageshöchsttemperaturen: zwei bis sieben Grad.

Am Freitag halten sich über den Niederungen stellenweise Nebel- und Hochnebelfelder, aber auch sonst ziehen von Westen her einige Wolkenfelder über den Himmel. Zumindest zeitweise scheint aber in vielen Regionen die Sonne. Der Wind weht nur schwach. Frühtemperaturen umspannen minus sieben bis plus ein Grad, die Tageshöchsttemperaturen zwei bis fünf Grad.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
232.343 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
196.128 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Wirtschaft
USA fürchten einen Finanz-Hammer, den niemand will
132.644 mal gelesen
Selbst Trumps „Narrenfreiheit“ kennt Grenzen.
Mehr Österreich
Krone Plus Logo
ID Austria und Co.
Senioren stehen vor Hürden: „Vergesst uns nicht!“
Es wird milder
„Eiszeit“ vorbei, aber einmal mehr Rutschgefahr
Für Familienmitglied
Gedenkkerze löste das Feuer im Sportgeschäft aus
Schlimmeres verhindert
Asfinag-Helden stoppten Geisterfahrer in Tunnel
Zwei Schwerverletzte
20-Jährige nach Unfall in ihrem Pkw eingeklemmt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf