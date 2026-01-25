„Eiszeit“ vorbei, aber einmal mehr Rutschgefahr

Mit südlicher Höhenströmung stauen sich am Mittwoch an der Alpensüdseite die Wolken und hier regnet oder schneit es bereits ab der Früh und im Tagesverlauf immer häufiger und kräftiger. Die Schneefallgrenze liegt hier zwischen 800 und 1000 Meter Seehöhe, in tiefen Lagen ist auch Glatteisbildung möglich. Überall sonst scheint zunächst noch etwas die Sonne, über den Niederungen im Norden und Osten liegen aber einige Nebel- und Hochnebelfelder. Im Tagesverlauf ziehen von Süden her dann aber immer mehr Wolkenfelder auf und spätestens ab den Abendstunden breiten sich die Niederschläge dann auf viele Regionen aus. Im Bergland bläst teils kräftiger Südföhn, der nachmittags aber nachlässt, in den Niederungen bläst teils mäßiger Ost- bis Südostwind. Frühtemperaturen erreichen minus acht bis plus zwei Grad, die Tageshöchsttemperaturen je nach Nebel, Sonne oder Wind null bis acht Grad.