Explosion drohte

Cobra musste zu Brand in einer Werkstatt ausrücken

Steiermark
24.01.2026 17:26
Cobra-Polizisten mussten in der Steiermark bei einem Brand aushelfen. (Symbolbild)
Cobra-Polizisten mussten in der Steiermark bei einem Brand aushelfen. (Symbolbild)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Nicht alltägliche Unterstützung bekamen Feuerwehrleute am Samstag im weststeirischen Stallhofen: Bei einem Brand in einer privaten Autowerkstatt drohten Gasflaschen zu explodieren. Polizisten der Spezialeinheit Cobra wurden angefordert, um das Gas durch gezielte Schüsse kontrolliert ausströmen zu lassen. 

Samstagvormittag brach in einer Werkstatt samt darüberliegender Garage in Stallhofen (Bezirk Voitsberg) Feuer aus. Besonders gefährlich war dabei, dass in der Garage mehrere Schweißgeräte mit Gasflaschen standen.

In einer der Flaschen befand sich laut Polizei Acetylengas. Um eine Explosion durch die Hitze des Brandes zu verhindern, wurde das Einsatzkommando Cobra angefordert. Polizisten der Spezialeinheit schossen auf die Acetylengasflasche und sorgten so für ein kontrolliertes Ausströmen des Gases. 

Hochpreisige Oldtimer in der Garage
Mehr als 80 Einsatzkräfte von sechs Feuerwehren bekämpften den Brand. Verletzt wurde dabei niemand. Der Sachschaden dürfte allerdings enorm sein, zumal auch zwei Oldtimer-Autos und drei Oldtimer-Motorräder im Wert von mehreren Zehntausend Euro in der Garage standen. 

Ein gefahrloses Betreten des Gebäudes war laut Polizei bislang noch nicht möglich, wodurch sich die Brandursachenermittlung verzögern wird. 

