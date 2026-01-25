Bewegende Momente bei der Feuerwehr-Challenge

So können Feuerwehren mitmachen und gewinnen! Beschreibung eines Erlebnisses: Warum hat es euch bewegt? Was machte es dramatisch, lustig, fordernd? Lasst es uns wissen!

Fotos: Wir benötigen Bildmaterial von eurer Feuerwehr, von der Gruppe, dem Kommando oder – im besten Fall – vom beschriebenen Einsatz.

Video: Für die Königsdisziplin der Challenge ist ein höchstens eine Minute langes Video im Querformat erforderlich, in dem eure Feuerwehr vorgestellt wird.

Doch damit nicht genug: Der Text muss sich reimen!

Einreichungen sind bis 9. Februar 2026 online möglich.

Im März werden alle Feuerwehren, die sich beworben haben, in der „Krone“und in Radio NÖ vorgestellt. Zumindest drei Wochen lang kann abgestimmt werden. Nähere Informationen, Teilnahmebedingungen und Details zur Challenge unter: krone.at/feuerwehr noe.ORF.at/feuerwehr