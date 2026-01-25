Bewegende Momente bei der Feuerwehr-Challenge

Ein Zugunfall mit Todesfolge berührte die Kameraden aus Hötzelsdorf. Emotional schildern sie ihre Story und beweisen ihren Humor mit einem Video.
Hötzelsdorf aus dem Bezirk Horn macht bei der Feuerwehrchallenge von „Krone NÖ und ORF NÖ mit und ist damit im Rennen um ein begehrtes Festpaket im Wert von 10.000 Euro. Dafür muss man ein Video sowie Fotos und Text einsenden (siehe Infobox).
Humor beweisen die Florianis mit ihrem Film, der im März präsentiert wird. Was die Einsatzkräfte in den letzten Jahren bewegt hatte und hat, schildern die Kameraden eindrucksvoll. „Menschenrettung, Person von Zug erfasst. Manche Einsätze enden nicht mit dem Einrücken ins Feuerwehrhaus. Sie bleiben“, wird von einem dramatischen Ausgang im Jahr 2023 erzählt, bei dem ein Mensch sein Leben verlor. „Weder an den jungen noch an den erfahrenen Mitgliedern ging dieser Einsatz spurlos vorüber.“
Fast ein Jahr später: wieder Einsatz, wieder derselbe Ort und fast dieselbe Besatzung. Beklemmende Stille bei der Anfahrt bis zur erlösenden Meldung: „Zug gegen Baum, keine Person verletzt“. Und weiterhin stellen sich die Florianis freiwillig in den Dienst der Sache. Wohl wissend, dass es nicht immer gut ausgehen kann. Bewegende Momente bei der Feuerwehrchallenge von „Krone NÖ“ und Radio NÖ!
So können Feuerwehren mitmachen und gewinnen! Beschreibung eines Erlebnisses: Warum hat es euch bewegt? Was machte es dramatisch, lustig, fordernd? Lasst es uns wissen!
Fotos: Wir benötigen Bildmaterial von eurer Feuerwehr, von der Gruppe, dem Kommando oder – im besten Fall – vom beschriebenen Einsatz.
Video: Für die Königsdisziplin der Challenge ist ein höchstens eine Minute langes Video im Querformat erforderlich, in dem eure Feuerwehr vorgestellt wird.
Doch damit nicht genug: Der Text muss sich reimen!
Einreichungen sind bis 9. Februar 2026 online möglich.
Im März werden alle Feuerwehren, die sich beworben haben, in der „Krone“und in Radio NÖ vorgestellt. Zumindest drei Wochen lang kann abgestimmt werden. Nähere Informationen, Teilnahmebedingungen und Details zur Challenge unter: krone.at/feuerwehr noe.ORF.at/feuerwehr
Die Feuerwehr wird zu vielen unterschiedlich gelagerten Einsätzen gerufen. Auch dabei: Sturmschaden, Autobrand.In den freiwilligen Dienst für die Menschen stellen sich auch die Mitglieder der FF Hötzelsdorf im Bezirk Horn. Sie machen bei der FF-Challenge mit.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.