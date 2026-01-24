Viel mehr Leben in den Schaufenstern der Stadt

Koralmbahn schafft Chance auf mehr Wohnraum im Zentrum

Die Pop-Up-Stores haben eingeschlagen, „die Förderung war super. Viele bleiben mehr als drei Jahre und sind sesshaft geworden. Viele Geschäfte schauen aber so schlecht aus, dass sie nicht vermietbar sind. Oder die Mietpreise sind zu hoch. Wir kämpfen für eine volle Innenstadt. Die Koralmbahn ist die Chance, wieder Leben ins Zentrum zu bringen“, sagt Geier.