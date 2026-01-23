LIVE! Who will win a medal in the individual competition?

Today and tomorrow, the Ski Flying World Championships are taking place in Oberstdorf. In the first round, the ÖSV Eagles had to contend with considerable problems. Stephan Embacher is the best Austrian, but only in eighth place. Meanwhile, Norway's Marius Lindvik is in the lead ahead of the big favorite Domen Prevc from Slovenia and Japan's Ren Nikaido. The second of four rounds will continue shortly. With sportkrone.at, you can follow the action live – see the ticker below.