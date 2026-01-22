Vorteilswelt
Acht Turniere live:

Nachwuchsteams kämpfen um den Sieg im Futsal-Cup

Fußball Unterhaus
22.01.2026 18:06
(Bild: Sepp Kühnhold)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Futsal hat im steirischen Nachwuchsfussball mittlerweile eine lange Tradition. Seit Jahren wird die lange Winterpause durch regionale Futsalturniere überbrückt. Nach den regionalen Turnieren in den Bereichen Graz, Süd, Ost, West, sowie Mur-Mürz und Nord stehen nun die Finalturniere der jeweiligen Altersklassen auf dem Programm. Live auf fan.at zu sehen.

Am kommenden Wochenende finden die Finalspiele im großen AK Futsal Cup des steirischen Fußballverbandes statt. Insgesamt acht Turniere von der U10 bis zur U18 stehen auf dem Programm. Gespielt wird Samstag und Sonntag in zwei Hallen. Die Spiele werden live aus Fohnsdorf und Leibnitz übertragen. Los geht es am Samstag um 9 Uhr. Die jeweiligen Artikel werden auf der Startseite von fan.at fixiert und der Livestream startet fünf Minuten vor Turnierbeginn automatisch im Artikel.
Hier gibt es vorab einen Link zum Turnier:
https://fan.at/news/696f9c7ebfb0282720146916

