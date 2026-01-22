Nachwuchsteams kämpfen um den Sieg im Futsal-Cup

Am kommenden Wochenende finden die Finalspiele im großen AK Futsal Cup des steirischen Fußballverbandes statt. Insgesamt acht Turniere von der U10 bis zur U18 stehen auf dem Programm. Gespielt wird Samstag und Sonntag in zwei Hallen. Die Spiele werden live aus Fohnsdorf und Leibnitz übertragen. Los geht es am Samstag um 9 Uhr. Die jeweiligen Artikel werden auf der Startseite von fan.at fixiert und der Livestream startet fünf Minuten vor Turnierbeginn automatisch im Artikel.

Hier gibt es vorab einen Link zum Turnier:

https://fan.at/news/696f9c7ebfb0282720146916