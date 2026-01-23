Verzögerung könnte Baufirma Strafzahlung kosten

Neu ab 2026! So steht es auf den Bauzaun-Bannern beim Halleiner Keltenmuseum. Gemeint war damit Jänner: von wegen! Noch vor Jahreswechsel hätte der Umbau des Dachbodens fertig sein sollen. Jetzt soll es erst in einem halben Jahr neu eröffnen. Stadtchef Alexander Stangassinger (SPÖ) ist sauer wegen der Dauerbaustelle: „Das ist sehr ärgerlich!“