Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bis zu 100.000 Euro

Verzögerung könnte Baufirma Strafzahlung kosten

Salzburg
23.01.2026 08:00
Der Dachboden im Halleiner Keltenmuseum wird ausgebaut und für Besucher zugänglich gemacht.
Der Dachboden im Halleiner Keltenmuseum wird ausgebaut und für Besucher zugänglich gemacht.(Bild: STGHA)
Porträt von Jakob Hilzensauer
Von Jakob Hilzensauer

Die Erweiterung des Halleiner Keltenmuseums dauert länger als geplant: Im Dezember hätte der Bau abgeschlossen sein sollen. Weil der Bau allerdings komplex sei, wird der neue Teil des Museums erst in einem halben Jahr eröffnet. Das missfällt zwar dem Stadtchef, der Museumsdirektor hingegen bleibt entspannt ...

0 Kommentare

Neu ab 2026! So steht es auf den Bauzaun-Bannern beim Halleiner Keltenmuseum. Gemeint war damit Jänner: von wegen! Noch vor Jahreswechsel hätte der Umbau des Dachbodens fertig sein sollen. Jetzt soll es erst in einem halben Jahr neu eröffnen. Stadtchef Alexander Stangassinger (SPÖ) ist sauer wegen der Dauerbaustelle: „Das ist sehr ärgerlich!“

Entspannter ist Martin Hochleiter als Direktor des Salzburg Museums: „Das Museum ist ja geöffnet und hatte 2025 gute 17.600 Besucher. Der Dachumbau ist sehr komplex, es gibt viele Aspekte zu beachten. Die sechs Monate Verzögerung sind also überschaubar.“

Konkret wird der Dachboden im Keltenmuseum zugänglich gemacht. Das neue Dach des denkmalgeschützten Hauses soll allen Anforderungen entsprechen und auf eine Stahlkonstruktion gesetzt werden.

Lesen Sie auch:
Auf dem Windsfeld zwischen Pongau und Lungau würden 13 Windräder entstehen.
Premiere für Salzburg
Langwierige Verhandlung über umstrittenen Windpark
22.01.2026
Einstimmiger Beschluss
Neuer Straßenname nach Missbrauchsvorwürfen
22.01.2026
Türkin in U-Haft
Kokain-Schmuggel mit drei Kindern on Board
22.01.2026

Wer trägt aber die Verantwortung für die Verzögerung? Hochleitner: „Ich denke nicht, dass jemand Schuld hat, solch komplexe Bauten benötigen eben Zeit.“ Für Stadtchef Stangassinger könnte die Verzögerung sogar lukrativ sein: „Wir haben im Vertrag eine Strafzahlung mit der Baufirma vereinbart – wenn es zu Verzögerungen kommt, könnten wir bis zu 100.000 Euro an Kosten zurückverlangen.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
141.181 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
124.749 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Tirol
Leiche von Skifahrer im Wald: War wohl kein Unfall
113.131 mal gelesen
Nach dem Auffinden der Leiche im Zillertal wurde diese an der Innsbrucker Gerichtsmedizin ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf