Fußgänger (86) von Auto erfasst und verletzt

Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fußgänger im Tiroler Telfs (Bezirk Innsbruck-Land) wurde am Donnerstag ein 86-Jähriger verletzt. Er war vom einparkenden Pkw eines 66-Jährigen erfasst worden und musste ins Krankenhaus gebracht werden.
Der 66-jährige Einheimische wollte am Donnerstag gegen 12.30 Uhr sein Auto in Telfs einparken. Dabei kollidierte das Fahrzeug aus noch unbekannter Ursache mit dem 86-jährigen Fußgänger. Dieser stürzte zu Boden und verletzte sich dabei.
Nach der Erstversorgung wurde der Österreicher von der Rettung ins Krankenhaus Zams gebracht.
