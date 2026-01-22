„Problematisch“: Jede vierte Tagesmutter hört auf

Hinzu kommen viele Unsicherheiten. Wenn ein Platz plötzlich nicht mehr gebraucht und ein Kind abgemeldet wird, kann das Gehalt innerhalb von ein paar Wochen drastisch sinken. „Wenn die Ferien beginnen oder Kinder in den Kindergarten wechseln und man nur mehr mit einem Kind dasteht, können das plötzlich 700 Euro sein“, rechnet Beatrix Eiletz, Volkshilfe-Betriebsrätin vor. „Es besteht ein hohes finanzielles Risiko, Frauen sind ohnehin schon viel stärker von Altersarmut betroffen“, erklärt AK-Abteilungsleiterin Bernadette Pöcheim. Es gäbe zwar eine Überbrückungshilfe, wie Fechter erklärt, was es bräuchte, wäre aber ein Fixgehalt.