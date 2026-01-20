Zwei Tirolerinnen von Online-Betrügern abgezockt

Innsbruckerin fiel auf Betrugsmail hinein

Ein weiterer schwerer Betrugsfall ereignete sich am Dienstag in Innsbruck: Eine 32-jährige Österreicherin erhielt ein betrügerisches E-Mail, das sie zur Eingabe ihrer Zugangsdaten zu einem Kryptowährungs-Wallet verleiten sollte. „Nach der Dateneingabe kam es zu mehreren unbefugten Abbuchungen“, erklären die Ermittler. Der Schaden liegt nach bisherigem Erkenntnisstand im mittleren fünfstelligen Eurobereich.