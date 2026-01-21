Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit Video vom Abflug

Franzose meldet sich nach Horror-Sturz in Kitz

Ski Alpin
21.01.2026 19:39
Ken Caillot
Ken Caillot(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Franzose Ken Caillot hat nach seinem Horror-Sturz im zweiten Abfahrtstraining in Kitzbühel am Mittwochabend leichte Entwarnung gegeben. Doch sein Posting zeigt schlimme Bilder ...

0 Kommentare

„Ich habe mir nichts gebrochen, ich bin unglaublich glimpflich davongekommen. Nur ein dicker blauer Fleck am Rücken“, schreibt der 27-jährige Franzose auf Instagram, neben das Sturz-Video sowie einem Foto von seinem demolierten Helm.

Mit Startnummer 59 hatte Caillot kurz vor der Mausefalle bei hohem Tempo die Kontrolle verloren und wurde deshalb rund 40 Meter durch die Luft geschleudert, eher er heftig auf der Piste aufschlug.

Caillot: „Ich möchte mich bei Dainese für den Airbag und Atomic für den Helm bedanken – ohne sie wäre der Ausgang nicht derselbe gewesen.“

Lesen Sie auch:
Ken Caillot stürzte in Kitzbühel schwer.
Abflug bei Mausefalle
Schwerer Sturz überschattet Training in Kitzbühel
21.01.2026

„Kleiner Stern, der über mich wacht“
Wie schlimm der Aufprall wirklich war, zeigt ein Foto vom zerstörten Helm. „Ich habe einen kleinen Stern, der über mich wacht“, so der Franzose abschließend. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Kitzbühel
Instagram
Abfahrtstraining
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
128.120 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
114.909 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
114.184 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Mehr Ski Alpin
Mit Video vom Abflug
Franzose meldet sich nach Horror-Sturz in Kitz
Sieger oder Zweiter?
Verwirrung um Podesplatz von ÖSV-Riesentorläufer
Krone Plus Logo
Ex-Star „Mothl“ Mayer:
„Dem Kriechmayr traue ich grundsätzlich alles zu“
Abflug bei Mausefalle
Schwerer Sturz überschattet Training in Kitzbühel
Zweifacher Kitz-Sieger
Kilde muss bei Abfahrt auf der Streif zusehen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf