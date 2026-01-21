Franzose meldet sich nach Horror-Sturz in Kitz

Der Franzose Ken Caillot hat nach seinem Horror-Sturz im zweiten Abfahrtstraining in Kitzbühel am Mittwochabend leichte Entwarnung gegeben. Doch sein Posting zeigt schlimme Bilder ...
„Ich habe mir nichts gebrochen, ich bin unglaublich glimpflich davongekommen. Nur ein dicker blauer Fleck am Rücken“, schreibt der 27-jährige Franzose auf Instagram, neben das Sturz-Video sowie einem Foto von seinem demolierten Helm.
Mit Startnummer 59 hatte Caillot kurz vor der Mausefalle bei hohem Tempo die Kontrolle verloren und wurde deshalb rund 40 Meter durch die Luft geschleudert, eher er heftig auf der Piste aufschlug.
Caillot: „Ich möchte mich bei Dainese für den Airbag und Atomic für den Helm bedanken – ohne sie wäre der Ausgang nicht derselbe gewesen.“
„Kleiner Stern, der über mich wacht“
Wie schlimm der Aufprall wirklich war, zeigt ein Foto vom zerstörten Helm. „Ich habe einen kleinen Stern, der über mich wacht“, so der Franzose abschließend.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.