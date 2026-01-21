Wehrdienst-Vorschläge: Von Freude bis Frechheit

„Jugendliche verlieren noch zwei Monate“

Für den Vorschlag der Kommission ist klarerweise auch Markus Mesicek, seit 2018 Kommandant des mehr als 800 Mann und Frau starken Jägerbataillons Steiermark, das zu gut 95 Prozent aus Milizsoldaten besteht. „Wir könnten so unsere Soldaten am letzten Stand halten“, sagt Mesicek, im Zivilberuf Großkundenbetreuer bei einer Bank. Denn das neu angeschaffte Material und die Fahrzeuge werden immer komplexer, viel Ausbildung ist notwendig.