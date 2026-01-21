Akademikerball Graz: Polizei verhängt Platzverbot

Im Vorfeld meldete die Offensive gegen Rechts Graz eine Demonstration am Samstag ab 16 Uhr an. Die Route führt vom Mariahilferplatz über den Joanneumring bis hin zum Hauptplatz. Die Versammlung richtet sich sowohl gegen die blau-schwarze Regierung als auch die konkrete Veranstaltung. „In den Logen des Congress wird in dieser Nacht ein offen rassistisches, queerfeindliches und frauenverachtendes Weltbild gefeiert und weiter normalisiert“, schreibt das Bündnis in einer Aussendung.