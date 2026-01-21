Vorteilswelt
Demo angekündigt

Akademikerball Graz: Polizei verhängt Platzverbot

Steiermark
21.01.2026 12:48
De Polizei will für einen geordneten Ablauf von Demo und Ball sorgen.
De Polizei will für einen geordneten Ablauf von Demo und Ball sorgen.(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Die Polizei Steiermark hat für Samstag, 24. Jänner, ein Platzverbot rund um den Grazer Congress verhängt. So soll verhindert werden, dass Gäste des Akademikerballs auf Teilnehmer der Gegendemonstration stoßen.

Am Samstag steigt der 71. Grazer Akademikerball im Congress. Knapp 1000 Gäste sind zu erwarten. Wie jedes Jahr sind Konflikte vorprogrammiert: Die Veranstalter sehen den Ball als „Sinnbild für die Weitergabe studentischer Traditionen“ – Gegner als einen „Vernetzungsraum für deutschnationale und rechtsextreme Burschenschaften, FPÖ-Mitgliedern sowie rechtsextreme Gruppen wie die Identitäre Bewegung“.

Im Vorfeld meldete die Offensive gegen Rechts Graz eine Demonstration am Samstag ab 16 Uhr an. Die Route führt vom Mariahilferplatz über den Joanneumring bis hin zum Hauptplatz. Die Versammlung richtet sich sowohl gegen die blau-schwarze Regierung als auch die konkrete Veranstaltung. „In den Logen des Congress wird in dieser Nacht ein offen rassistisches, queerfeindliches und frauenverachtendes Weltbild gefeiert und weiter normalisiert“, schreibt das Bündnis in einer Aussendung.

Platzverbot ab 15 Uhr
Um Konflikte zu verhindern, verordnete die örtliche Sicherheitsbehörde jetzt ein Platzverbot, das ab 15 Uhr in Kraft tritt. Aus diesem Bereich kann die Polizei Personen wegweisen und ihnen das Betreten auch zwangsweise untersagen. Wer einem Platzverbot zuwiderhandelt, dem drohen Verwaltungsstrafen bis zu einer Höhe von 1000 Euro. Ersatzweise sind auch Freiheitsstrafen von bis zu vier Wochen vorgesehen.

„In diesem Zusammenhang ist bereits ab den frühen Nachmittagsstunden mit Sperren und Verkehrsbeeinträchtigungen in der Grazer Innenstadt zu rechnen. Das Stadtpolizeikommando Graz ist mit Unterstützung diverser Polizeieinheiten auf einen Großeinsatz vorbereitet. Dabei soll die Veranstaltung selbst, aber auch die Versammlungsfreiheit der Demoteilnehmer gleichermaßen geschützt werden“, heißt es.

