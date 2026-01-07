Burschenschafter attackiert: „War spontane Idee“

Durch Couleur-Kappe gekränkt

„Ich habe mich spontan zu der Idee hinreißen lassen, ihm die Kappe vom Kopf zu nehmen“, erklärt der Erstangeklagte, der mit dem Zweitangeklagten als Haupttäter geführt wird, dem Schöffensenat. Dieses Symbol des Stolzes habe ihn gekränkt. Aber er habe das Opfer, das mit seiner Ehefrau auf dem Heimweg war, nicht berührt, nur die Kappe. „Wenn es so war, wie Sie sagen, warum lag das Opfer dann am Boden und hatte einen Serienrippenbruch?“, fragt die Vorsitzende. Das könne er sich nicht erklären, so der Angeklagte.