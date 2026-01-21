So groß ist die Bedrohung durch mögliche US-Zölle

Die Industriestrategie der Regierung bis zum Jahr 2035 soll in Österreich Hoffnung geben – in Zeiten, in denen man sie angesichts der täglichen Nachrichtenlage leicht verlieren könnte. Die im Herbst beschlossene Lohnerhöhung der Metaller, die unter der Inflationsrate liegt, zeugt von einer angespannten wirtschaftlichen Lage, in der es dringend gilt, vom Planen ins Handeln zu kommen.