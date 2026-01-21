So groß ist die Bedrohung durch mögliche US-Zölle

Champions League LIVE: Eigentor von Atletico
Hier im Liveticker
Österreichs Industriestrategie soll Zuversicht in schwierigen Zeiten geben. Reformen und neue Handelsabkommen stehen im Fokus – doch wie die Alpenrepublik inmitten globaler Spannungen bestehen will, wird sich in den nächsten Jahren bei der Umsetzung weisen.
Die Industriestrategie der Regierung bis zum Jahr 2035 soll in Österreich Hoffnung geben – in Zeiten, in denen man sie angesichts der täglichen Nachrichtenlage leicht verlieren könnte. Die im Herbst beschlossene Lohnerhöhung der Metaller, die unter der Inflationsrate liegt, zeugt von einer angespannten wirtschaftlichen Lage, in der es dringend gilt, vom Planen ins Handeln zu kommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.