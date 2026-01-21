Manager raus, Geld rein: VW baut Massenmarken um

Weniger Manager – mehr Geld

Damit einher geht auch eine deutliche Reduzierung der bisherigen Vorstandsposten in den Marken der Gruppe. Zuvor hatte die Branchenzeitung „Automobilwoche“ darüber berichtet. Die einzelnen Marken Skoda, Seat/Cupra und die Lieferwagensparte VW Nutzfahrzeuge (VWN) werden von jeweils nur noch vier regulären Vorständen geführt. Das neue Steuerungsmodell senke die Gesamtzahl der Vorstandsmitglieder in der Markengruppe um etwa ein Drittel, hieß es. Mittelfristig würden die Managementstrukturen weiter verschlankt.