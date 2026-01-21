Möchtegern-Influencer zündet Ronaldo-Statue an

Irre Vandalismus-Aktion in Funchal! Ein Möchtegern-Influencer hat am Dienstag die Statue von Cristiano Ronaldo angezündet und davon ein Video auf Instagram gepostet.
„Dies ist Gottes letzte Warnung“, schreibt der Mann neben das Video, das ihn vor der brennenden Statue zeigt. Erst übergoss er das Denkmal des fünffachen Weltfußballers mit Brandbeschleuniger, dann tanzte er wild umher und schließlich zeigt er auch noch ordinäre Gesten in die Richtung des Superstars.
Was der Möchtegern-Influencer – mit nicht einmal 2000 Follower – mit diesem Vandalen-Akt bezwecken wollte, ist nicht klar. Fest steht allerdings, dass Portugals Polizei den Vorfall untersuchen, da es sich um eine Beschädigung von öffentlichem Eigentum handelt.
Die Ronaldo-Statue steht vor dem CR7-Museum auf Madeira, der Heimatinsel des Superstars. Schon 2016 wurde die Statue von Anhängern von Lionel Messi beschädigt. Die Täter sprühten damals Messis Namen und Nummer auf die Statue, nachdem der Argentinier den Ballon d’Or vor Ronaldo gewonn hatte.
