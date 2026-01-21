Mordalarm: Beagle „Lilly“ wachte neben totem Herrl

Zwei Tage wich sie nicht von seiner Seite: Die Beagle-Hündin des Opfers wurde zum stillen Zeugen der Linzer Bluttat. Während ihr Herrchen grausam getötet wurde, blieb „Lilly“ bei ihm sitzen – bis die Bluttat entdeckt wurde.
Was ist mit dem Hund des Opfers der Linzer Bluttat passiert? Wie berichtet, hatte der nun getötete Linzer aus gutem Haus stets eine Beagle-Dame an seiner Seite. Auf Fotos seiner Profile auf Instagram und Facebook ist das Tier mehrfach zu sehen – bei Spaziergängen, im Alltag, als treuer Begleiter.
