Mordalarm: Beagle „Lilly“ wachte neben totem Herrl

Was ist mit dem Hund des Opfers der Linzer Bluttat passiert? Wie berichtet, hatte der nun getötete Linzer aus gutem Haus stets eine Beagle-Dame an seiner Seite. Auf Fotos seiner Profile auf Instagram und Facebook ist das Tier mehrfach zu sehen – bei Spaziergängen, im Alltag, als treuer Begleiter.