She did it!
Super eagle Lisa Eder celebrates her maiden victory
She (finally) did it! Lisa Eder celebrated her first World Cup victory on Wednesday at the second World Cup ski jumping event in Zao (Japan). After the competition, tears of joy rolled down the 24-year-old's cheeks.
This victory was long overdue! Lisa Eder jumped onto the podium for the ninth time in the Olympic winter, and for the first time in her career, Austria's super eagle stood at the top. The Salzburg native, who had finished second five times in quick succession, won with jumps of 96 and 98 meters, 1.4 points ahead of Nika Prevc (SLO) and 5.6 ahead of Canada's Abigail Strate.
Sixth Austrian
Julia Mühlbacher was the second Austrian in the competition, finishing in 19th place. Eder is the sixth Austrian woman overall to win a World Cup ski jumping event.
Here are the final results:
Before her, Daniela Iraschko-Stolz, Eva Pinkelnig, Chiara Kreuzer, Sara Marita Kramer, and Jacqueline Seifriedsberger had achieved this feat. The women's World Cup circuit remains in Japan, with two competitions scheduled in Sapporo this weekend.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.