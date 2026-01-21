Super eagle Lisa Eder celebrates her maiden victory

This victory was long overdue! Lisa Eder jumped onto the podium for the ninth time in the Olympic winter, and for the first time in her career, Austria's super eagle stood at the top. The Salzburg native, who had finished second five times in quick succession, won with jumps of 96 and 98 meters, 1.4 points ahead of Nika Prevc (SLO) and 5.6 ahead of Canada's Abigail Strate.