Brand in Crans-Montana
Behörden wussten seit 2018 von Verstößen im Lokal
Fast drei Wochen nach dem Brand im Schweizer Skiort Crans-Montana sind neue Vorwürfe gegen die Sicherheitsbehörden aufgetaucht. Sie wussten seit 2018 über Verstöße des Geschäftsführers der Bar „Le Constellation“. Zunächst hatte es lediglich geheißen, dass die Bar jahrelang nicht mehr kontrolliert worden war.
Das Lokal war 2016, 2018 und 2019 dreimal kontrolliert worden. 2016 wurde laut Schweizer Medienberichten aber nur die Veranda überprüft. Im Jänner 2018 hatte der Sicherheitsbeauftragte der Gemeinde Crans-Montana den damaligen Geschäftsführer Jacques Moretti dazu aufgefordert, die Zahl der Besucherinnen und Besucher auf 100 pro Stockwerk zu begrenzen. Zudem bekam er drei Monate Zeit, um anzugeben, wo die Feuerlöscher sind. Auch Evakuierungspläne und eine entsprechende Schulung des Personals fehlten damals.
Bei der Kontrolle im Mai 2019 wurden dann all diese Forderungen erneut gestellt, da der Geschäftsführer den Vorgaben nicht nachgekommen war. Er bekam erneut eine Frist von drei Monaten eingeräumt. Anschließend wurde das Lokal nicht mehr kontrolliert, wie aus Dokumenten hervorgeht. In den Berichten gibt es keinen Hinweis auf die Frage des Schallschutzraums. Das verheerende Feuer mit 40 Toten und 116 Verletzten in der Silvesternacht ging von Sprühkerzen aus, die die Schaumstoffdecke der Bar in Brand setzten.
Zunächst hatte es noch geheißen, dass bei den Sicherheitskontrollen keine Mängel festgestellt worden seien. In einer Befragung gab Moretti, der inzwischen Eigentümer ist, aber zu, dass die Notausgangstür von innen verriegelt war und er sie erst nach der Katastrophe von außen aufgeschlossen habe. Zudem habe er den in Brand geratenen Schaumstoff selbst ausgetauscht und dafür Material aus dem Baumarkt verwendet. Er sitzt seit 12. Jänner in Untersuchungshaft.
Ungefähr 80 Brandopfer müssen weiter mit schweren Verletzungen in Krankenhäusern behandelt werden.
