Behörden wussten seit 2018 von Verstößen im Lokal

Bei der Kontrolle im Mai 2019 wurden dann all diese Forderungen erneut gestellt, da der Geschäftsführer den Vorgaben nicht nachgekommen war. Er bekam erneut eine Frist von drei Monaten eingeräumt. Anschließend wurde das Lokal nicht mehr kontrolliert, wie aus Dokumenten hervorgeht. In den Berichten gibt es keinen Hinweis auf die Frage des Schallschutzraums. Das verheerende Feuer mit 40 Toten und 116 Verletzten in der Silvesternacht ging von Sprühkerzen aus, die die Schaumstoffdecke der Bar in Brand setzten.