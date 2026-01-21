Philipp bewegt 260 begeisterte Schulkinder in NÖ

Was für ein Empfang in der Volksschule Santa Christiana in Wiener Neustadt! 260 Schülerinnen und Schüler haben auf Philipp und das krone.tv-Team schon gewartet und der Livesendung von „Philipp bewegt“ entgegengefiebert. Wie viel Spaß gemeinsame Bewegung machen kann, sehen Sie im Video oben.