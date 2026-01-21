Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Monatelang totgeglaubt

Doch nicht ausgestorben! Mini-Fischart lebt noch

Wissenschaft
21.01.2026 11:10
Der Banderolenkärpfling galt bereits als ausgestorben.
Der Banderolenkärpfling galt bereits als ausgestorben.(Bild: APA/UNBEKANNT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mehrere Monate lang galt er als ausgestorben, jetzt wurde er wieder entdeckt – es gibt ihn noch, den Banderolenkärpfling! Ein Team unter österreichischer Leitung hat die kleine Fischart in Mexiko aufgespürt.

0 Kommentare

Der Banderolenkärpfling galt seit dem Frühjahr 2025 als ausgestorben, da auch in den letzten zwei bekannten Vorkommen in Mexiko nichts mehr zu finden war. Doch nun entdeckte ein internationales Team unter der Leitung des Wiener Haus des Meeres die Art in einer abgelegenen Quelle, hieß es am Mittwoch.

Unter der Leitung von Michael Köck, Freshwater Conservation Manager des Haus des Meeres und Leiter des Projekts „Plan G Mexico“, sicherten Studenten der Universität Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMNSH) sowie Tierpfleger aus dem Zoo Leipzig 24 Exemplare. Diese leben nun in der „Fish Ark Mexico“, einer Erhaltungszuchtanlage der Universität, wo sie sich vermehren sollen.

Lesen Sie auch:
Sie sind Majestäten der Weltmeere und doch landen sie immer wieder auf Speisekarten in Ländern, ...
Hai auf Speisekarte
Blutiges Schlachten bedroht Könige der Meere
15.01.2026
„Ist ein Teufelskreis“
Wal-Art kurz vor Aussterben: Weniger als 10 Tiere
02.12.2025

Das Ziel ist klar: Die Ursachen für das Verschwinden klären, die Lebensräume wiederherstellen und den Banderolenkärpfling – ähnlich wie den 2017 vom selben Labor erfolgreich ausgewilderten Tequilakärpfling – wieder in seinen angestammten Lebensraum in Nayarit zurückbringen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Das Startfenster naht
So bereitet die NASA die Rückkehr zum Mond vor
Die bunte Stoßwelle um einen toten Stern sollte es so eigentlich nicht geben.
Mysteriöse Wolke
Schockwelle um tote Sonne lässt Forscher rätseln
Zeitraffer-Video
Das ist von Johannes Keplers Supernova heute übrig
Alarmierender Bericht
Arktis verzeichnet wärmstes Jahr seit 125 Jahren
684 Dolinen kartiert
Immer mehr Sinklöcher in türkischer Kornkammer
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
216.285 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
142.823 mal gelesen
Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
112.150 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Mehr Wissenschaft
Monatelang totgeglaubt
Doch nicht ausgestorben! Mini-Fischart lebt noch
Wie eine Spinne
Roboterhand löst sich von Arm und krabbelt davon
Kein „US-Exit“
Trumps Zölle schrecken heimische Firmen nicht ab
Deutlich weniger Fälle
COVID-Technologie lässt Hautkrebs-Patienten hoffen
Hohe Kosten
Weltweite Klimaschäden auch für Österreich teuer
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf