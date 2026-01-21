Doch nicht ausgestorben! Mini-Fischart lebt noch

Der Banderolenkärpfling galt seit dem Frühjahr 2025 als ausgestorben, da auch in den letzten zwei bekannten Vorkommen in Mexiko nichts mehr zu finden war. Doch nun entdeckte ein internationales Team unter der Leitung des Wiener Haus des Meeres die Art in einer abgelegenen Quelle, hieß es am Mittwoch.