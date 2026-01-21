Bio-Skandal bei Wiener Traditionsweingut Cobenzl

Erst im Jahr 2023 brüstete sich das stadteigene Traditionsweingut Cobenzl damit, dass ihre Weine fortan das Bio-Gütesiegel tragen dürften. Mit dem Gütesiegel dürfte es das Weingut aber nicht so ernst genommen haben, berichtete der „Kurier“ am Mittwoch. Rund 60 Prozent, also in etwa die Hälfte, sollen mit chemischen Hilfsmitteln bewirtschaftet worden sein – mit weitreichenden Konsequenzen für Ruf und Finanz.