Nach Debakel: ÖSV-Hoffnung Vermeulen ändert Plan

„Eine Ansage!“ Italiener sorgt in Kitz für Staunen
Bestzeit auf Streif
Langläufer Mika Vermeulen hat seinen Plan vor den Olympischen Spielen geändert und tritt am Wochenende in Goms doch beim letzten Weltcup vor dem Saisonhöhepunkt an.
Der Steirer war zuletzt in Oberhof nach einmonatiger Wettkampfpause infolge eines Infekts nicht über Rang 46 hinausgekommen.
In Goms bestreitet er den Teamsprint am Freitag und die 20 km am Sonntag. Die in Oberhof über 10 km zweitplatzierte Teresa Stadlober verzichtet wie vorgesehen auf die Rennen in der Schweiz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.