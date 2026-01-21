Vorteilswelt
Hier im Liveticker

Zweites Abfahrts-Training in Kitzbühel 11.30 Uhr

Ski Alpin
21.01.2026 02:43
Giovanni Franzoni war im ersten Kitz-Training der Schnellste.
Giovanni Franzoni war im ersten Kitz-Training der Schnellste.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Zweites Abfahrtstraining von Kitzbühel! Wir berichten live – siehe Ticker unten. 

Hier der Liveticker:

Am Dienstag im ersten Training ist Giovanni Franzoni der Schnellste gewesen. Der 24-jährige Italiener taktierte wenig und behielt bei schnellen Bedingungen in 1:52,87 Minuten vor seinem Landsmann Christof Innerhofer (+0,11 Sek.) die Oberhand. Vincent Kriechmayr landete als bester Österreicher auf Platz 16 (+1,54). Der zuletzt kranke Marco Schwarz besichtigte die Strecke, ließ den Lauf aber aus und wird beim 2. Training starten.

Giovanni Franzoni war im ersten Kitz-Training der Schnellste.
ÖSV fährt hinterher
Franzoni gibt im ersten Kitzbühel-Training Ton an
20.01.2026
Rasante Streif
Wird Strobls Kitzbühel-Rekord aus 1997 geknackt?
20.01.2026

Beim ersten Abtasten 2026 wusste die Streif, deren Kurssetzung im Vergleich zum Vorjahr nahezu ident geblieben ist, ihre Zähne zu verstecken. Manch einer, wie Kriechmayr (16./+1,54), sprach gar von einer Genussfahrt. „Es macht sehr viel Spaß. Du fährst spätestens nach dem Steilhang mit einem Lacher raus“, sagte der Oberösterreicher, der nach Rang zwei zuletzt in Wengen wieder zum engsten Favoritenkreis gehört. „Die Strecke ist sehr schön und sehr schnell beieinander. Ich habe gleich gemerkt, dass ich einen ziemlichen Hadern draufhabe. Das war die schnellste Streif aller Zeiten.“

