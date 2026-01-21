Palast gratuliert Ingrid Alexandra mit lieben Pics

„Fühle mich als Studentin frei“

Erst Ende des letzten Jahres hatte die norwegische Prinzessin verraten, dass sie ihr Studentenleben in Australien sehr genieße. Dem norwegischen Sender NRK erklärte sie im November: „Mir gefällt es bisher sehr gut, deshalb bin ich froh, dass ich hier angefangen habe. Ich fühle mich als Studentin frei, ich habe definitiv das Gefühl, dass ich ich selbst sein kann.“