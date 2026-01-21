Vorteilswelt
Prinzessin ist 22

Palast gratuliert Ingrid Alexandra mit lieben Pics

Royals
21.01.2026 11:28
Ingrid Alexandra ist 22 Jahre alt. Der Palast gratuliert und zeigt die Tochter von Kronprinz ...
Ingrid Alexandra ist 22 Jahre alt. Der Palast gratuliert und zeigt die Tochter von Kronprinz Haakon und Mette-Marit unter anderem beim Füttern eines Kängurus.(Bild: Simen Sund, The Royal Courtkmm)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Happy Birthday, Prinzessin Ingrid Alexandra! Die Tochter von Norwegens Thronfolger Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit feiert am heutigen Mittwoch ihren 22. Geburtstag. Und der Hof gratuliert mit lieben Fotos der Studentin aus Australien!

Seit dem Sommer des letzten Jahres studiert Ingrid Alexandra an der Uni in Sydney Sozialwissenschaften. Und das Studentenleben steht der norwegischen Prinzessin eindeutig gut! Das beweisen die Fotos, mit denen der Palast Ingrid Alexandra am Mittwoch zum 22. Geburtstag gratulierte.

Zauberhafte Fotos zum Geburtstag
Zu sehen ist das Geburtstagskind in der Bildergalerie etwa beim Füttern eines Kängurus, aber auch beim Besuch eines Koalas im Zoo und auf dem Uni-Gelände.

Klicken Sie sich hier durch die Bildergalerie, die der norwegische Palast zu Ingrid Alexandras 22. Geburstag veröffentlich hat:

Zart gebräunt, in lässigen Looks und mit strahlendem Lächeln im Gesicht sieht die Prinzessin einfach zauberhaft aus!

„Sommerferien“ in Norwegen
Wie in den Geburtstagswünschen des Palasts verraten wird, feiert Ingrid Alexandra ihren 22. Geburtstag allerdings nicht in „Down Under“. „Sie macht derzeit ,Sommerferien‘ in Norwegen, während sie jeden Tag in Australien Studentin ist“, heißt es da. 

Wie Pressesprecherin Sara Swanemyr gegenüber norwegischen Medien zudem verriet, wird Ingrid Alexandra ihren Ehrentag ganz privat mit ihrer Familie feiern.

„Fühle mich als Studentin frei“
Erst Ende des letzten Jahres hatte die norwegische Prinzessin verraten, dass sie ihr Studentenleben in Australien sehr genieße. Dem norwegischen Sender NRK erklärte sie im November: „Mir gefällt es bisher sehr gut, deshalb bin ich froh, dass ich hier angefangen habe. Ich fühle mich als Studentin frei, ich habe definitiv das Gefühl, dass ich ich selbst sein kann.“

