Melbourne-Erfolg lohnt sich für Grabher doppelt

Bei den Grand Slams will jeder dabei sein. Volle Tribünen, mediale Großpräsenz, überall Kameras und Fotografen. Aber es geht natürlich nicht nur ums Prestige für die Tennis-Asse. Sondern auch um richtig viel Kohle. Wovon nun auch Julia Grabher zum zweiten Mal nach dem Erreichen der zweiten Runde bei den French Open 2023 profitiert.