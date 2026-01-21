Melbourne-Erfolg lohnt sich für Grabher doppelt
ÖTV-Ass in Australien
ÖTV-Ass Julia Grabher darf sich nach dem Erreichen der zweiten Runde bei den Australian Open doppelt freuen, über hohes Preisgeld und viele Punkte für die WTA-Weltrangliste. In der Ländle-Bestverdienerliste überholt sie jetzt Yvonne Meusburger, nur Tamira Paszek verdiente in ihrer Karriere mehr. Österreichs Nummer eins ist aber eine ganz andere.
Bei den Grand Slams will jeder dabei sein. Volle Tribünen, mediale Großpräsenz, überall Kameras und Fotografen. Aber es geht natürlich nicht nur ums Prestige für die Tennis-Asse. Sondern auch um richtig viel Kohle. Wovon nun auch Julia Grabher zum zweiten Mal nach dem Erreichen der zweiten Runde bei den French Open 2023 profitiert.
